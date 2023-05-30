المركز المسيحى الإسلامى للحوار يواصل فعالياته لليوم الثاني على التوالى

يواصل المركز المسيحى الإسلامى للحوار والتفاهم جلساته، اليوم الثلاثاء، اليوم الثانى على التوالى، لمؤتمر دور القادة الدينيين في الحفاظ على البيئة.

ويحضر الجلسات كل من رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، ومندوب عن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والأنبا أرميا الأمين العام لبيت العائلة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير منسق بيت العائلة والبروفيسور روبرت وايت، من جامعة كامبردج والقس الدكتور ماتيو اندرسون والسفير رؤوف سعد والدكتور سامح رياض، مسؤول الدلتا والإسكندرية في وزارة البيئة والدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة البيئة السابقة.

وكان قد ألقى المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق وعضو مجلس المركز المسيحى الإسلامى للتفاهم والشراكة كلمة افتتاحية بمناسبة المؤتمر وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال المستشار عدلى حسين فى كلمته: إن سلوك المجتمع هو الذي يحدد ما نصل له فى قضايا المناخ فالبيئة في اللغة هي الحال والمنزل ودورنا حاليا أن نعمر الأرض ونحسن إليها ونثمر فيها، مضيفًا: إن دور رجال الدين يعتبر عنصر هام لتوصيل الرسالة للمجتمع خاصة في الأقاليم.

كما ألقى الدكتور جرجس صالح الأمين العام السابق لمجلس كنائس الشرق الأوسط وعضو مجلس المركز المسيحى الإسلامى كلمة قال فيها: حين تُقطع الأشجار كأن إنسان قتل إنسان ويستطيع أيضُا الإنسان أن يفعل أمور كثيرة للحفاظ على البيئة، مضيفُا: لقد كان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية دور كبير فى نشر الوعى البيئى من خلال تعليم طلاب اللاهوت كيفية الحفاظ على البيئة والاهتمام برفع وعي الشباب.

هذا بالإضافة لكلمة ألقاها الأب رفيق جريش عضو مجلس المركز المسيحى الإسلامى قائلا: أزمة المناخ تسببت في أضرار اجتماعية واقتصادية هائلة، كما تسببت الأعاصير فى تدمير المنازل والخسائر الجمة ولذلك يجب أن نلتفت جميعا للدور التوعوي الذي يجب على رجال الدين العمل عليه