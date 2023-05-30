الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أصيب بنزيف داخلى".. وفاة أحد مصابى حادث انقلاب سيارة بكارفور المعادى

الحادث
الحادث

كشف مصدر أمني وفاة أحد مصابي حادث انقلاب سيارة من أعلى جراچ كارفور المعادي فور وصوله لمستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج، لكنه كان أصيب بنزيف داخلي في المخ أودى بحياته في الحال. 

وكان أصيب 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بجراچ مول كارفور التجاري بمنطقة زهراء المعادي.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة البساتين، بقيادة المقدم أحمد طارق، إخطارًا من الخدمة المعينة لتأمين مول المعادي سيتي سنتر يفيد بانقلاب سيارة ملاكي من الطابق العلوي الخاص بجراچ المول بسبب السرعة الزائدة. 

وبالانتقال والفحص تبين وجود 4 أشخاص مصابين كانوا داخل السيارة وجارٍ نقلهم إلى المستشفى.

وكشفت التحريات أن الحادث بسبب تجاوز السرعة المحددة ولا توجد خسائر بشرية بسبب حدوث الواقعة عقب إغلاق المول وانصراف العاملين. 

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن العاصمة، أمر بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أحمد أشخاص أصيب الأ أصيب 4 أشخاص احمد طارق

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

فى ذكرى رحيله.. حسن حسنى الكوميدى الذى ترك بصمة لا تنسى

سمية الألفى تكشف مفاجأة عن حالتها الصحية: تعافيت تمامًا من السرطان

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى البنوك المصرية

النواب الليبى يدعم حكومة الاستقرار المكلفة ويطالب بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قريبًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟