"أصيب بنزيف داخلى".. وفاة أحد مصابى حادث انقلاب سيارة بكارفور المعادى

كشف مصدر أمني وفاة أحد مصابي حادث انقلاب سيارة من أعلى جراچ كارفور المعادي فور وصوله لمستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج، لكنه كان أصيب بنزيف داخلي في المخ أودى بحياته في الحال.

وكان أصيب 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بجراچ مول كارفور التجاري بمنطقة زهراء المعادي.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة البساتين، بقيادة المقدم أحمد طارق، إخطارًا من الخدمة المعينة لتأمين مول المعادي سيتي سنتر يفيد بانقلاب سيارة ملاكي من الطابق العلوي الخاص بجراچ المول بسبب السرعة الزائدة.

وبالانتقال والفحص تبين وجود 4 أشخاص مصابين كانوا داخل السيارة وجارٍ نقلهم إلى المستشفى.

وكشفت التحريات أن الحادث بسبب تجاوز السرعة المحددة ولا توجد خسائر بشرية بسبب حدوث الواقعة عقب إغلاق المول وانصراف العاملين.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن العاصمة، أمر بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.