دراسة: نيويورك مُهددة بـ"الغرق" بسبب ناطحات السحاب

أظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلة "تايم" الأمريكية، أن مدينة نيويورك مهددة بالغرق ببطء أو الهبوط أسفل اليابسة؛ بفعل الوزن الضخم لناطحات السحاب والمنازل وثقل الأسفلت والصخور.

وأشارت الدراسة، إلى أن أجزاء من المدينة البريطانية ستكون في النهاية تحت الماء ولا مفر من الغرق، الأرض تنخفض والماء يتصاعد.

ونوهت بأنه إذا لم يكن ارتفاع المحيطات مصدر قلق كافٍ، فهناك مخاطر أخرى ستواجهها مدينة نيويورك، التي تغرق المدينة ببطء تحت وطأة ناطحات السحاب والمنازل والأسفلت والبشرية نفسها.

وقدرت الدراسة مساحة اليابسة في المدينة التي تغرق بمعدل متوسط ​​يتراوح من 1 إلى 2 مليمتر في السنة ، وهو ما يُشار إليه باسم "الهبوط".

وقالت التايم الأمريكية تحدث هذه العملية الطبيعية في كل مكان حيث يتم ضغط الأرض، لكن هذه الدراسة سعت إلى تقدير مدى تأثير الوزن الهائل للمدينة نفسها على تسريع الأمور.

وقالت الدراسة، تنتشر أكثر من مليون مبنى في الأحياء الخمس بالمدينة، وإنه بحسب فريق البحث، إن كل هذه الهياكل تضيف ما يصل إلى 1.7 تريليون طن (1.5 تريليون طن متري) من الخرسانة والمعدن والزجاج - حوالي 4700 مبنى إمباير ستيت - تضغط على الأرض ويختلف معدل الضغط في جميع أنحاء المدينة.

وكشفت الدراسة، أن ناطحات السحاب في ميدتاون مانهاتن مبنية إلى حد كبير على الصخور، والتي تنضغط القليل جدًا، في حين أن بعض أجزاء بروكلين وكوينز ووسط مانهاتن تقع على تربة أكثر مرونة وتغرق بشكل أسرع.

وقال الباحث الرئيسي توم بارسونز من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن أجزاء من المدينة ستكون في النهاية تحت الماء لا مفر منه، والأرض تنخفض والماء يتصاعد.

ولفت بارسونز، الذي تتمثل مهمته في التنبؤ بالأحداث الخطرة من الزلازل وأمواج تسونامي، إلى التحولات التدريجية للأرض، وأنه في مرحلة ما، سوف يلتقي هذان المستويان، مشيرًا إلى أنه لا داعي للاستثمار في حافظات الحياة حتى الآن، وقال إن الدراسة تشير فقط إلى أن المباني نفسها تساهم ، وإن بشكل متزايد، في تغيير المشهد.

وتوصل بارسونز وفريقه من الباحثين إلى استنتاجاتهم باستخدام التصوير بالأقمار الصناعية ونمذجة البيانات والكثير من الافتراضات الرياضية، وسوف يستغرق الأمر مئات السنين - على وجه التحديد عندما يكون غير واضح - قبل أن تصبح نيويورك النسخة الأمريكية من البندقية ، التي تشتهر بالغرق في البحر الأدرياتيكي، لكن أجزاء من المدينة أكثر عرضة للخطر.

وقال بارسونز إن هناك الكثير من الثقل هناك، والكثير من الناس هناك، مشيرًا على وجه التحديد إلى مانهاتن، حيث يبلغ متوسط ​​الارتفاع في الجزء الجنوبي من الجزيرة مترًا أو مترين فقط (3.2 أو 6.5 قدم) فوق مستوى سطح البحر - إنه قريب جدًا من خط الماء ، لذا فهو مصدر قلق عميق."

وذكر أنه نظرًا لأن المحيط يرتفع بمعدل مماثل مع غرق الأرض، فقد يؤدي تغير مناخ الأرض إلى تسريع الجدول الزمني لاختفاء أجزاء من المدينة تحت الماء.