أجندة الدستور الثقافية اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

ما بين العروض السينمائية والمسرحية، والحفلات الموسيقية، والندوات الثقافية، يحتشد اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الجاري، بالعديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

في السابعة مساء، يفتتح بجاليري أوبونتو للفن التشكيلي بالزمالك، المعرض الفردي الخاص للفنانة ندي مبارك، والذي يقام تحت عنوان “ماذا سنفعل في لحظتنا هذه”، والذي يستمر حتي يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.

في سياق متصل، وفي الدور الأرضي لجاليري أوبونتو، وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء اليوم ــ المعرض الجماعي “زهورات”، والذي يضم مجموعة من الأعمال الفنية لأكثر من 10 فنانين تشكيليين، ويستمر المعرض أيضا حتي يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.

ــ حفل إطلاق ومناقشة المجموعة القصصية “الليلة الأولي من دونك”

وفي السادسة مساء، يحتضن مركز قنصلية الثقافي، حفل إطلاق ومناقشة المجموعة القصصية “الليلة الأولي من دونك”، للكاتبة أريج جمال، والصادرة مؤخرا عن دار العين للنشر، ويناقش المجموعة الكاتبة الكويتية إستبرق أحمد.

ــ أيام سمير حمص في مختبر السرديات

كما ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، فى السادسة مساء، ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أونلاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة “C”، لمناقشة المجموعة القصصية، "أيام سمير حمص" للكاتبة هند جعفر.

يناقشها النقاد دكتور عادل ضرغام، ورانيا ثروت، ومحمد هلال ريان، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

ــ “نوني” في نادي أدب مصر الجديدة

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ تعقد بنادي أدب مصر الجديدة، أمسية ثقافية لمناقشة المجموعة القصصية “نوني”، للقاص توني عاطف، ويناقش المجموعة كل من: الروائي دكتور طارق منصور، دكتورة مني حسين، الكاتبة سمية عبد المنعم، وتدير الأمسية الشاعرة أسماء كامل.

ــ أمسية قصصية بمنتدي المستقبل

وفي السابعة مساء، تعقد بمنتدى المستقبل للفكر والإبداع، أمسية قصصية، لمجموعة من الأدباء، وذلك في في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

ويشارك في الأمسية كل من الكتاب:علياء مصطفى، محمد عطية، أسامة ريان، وسام جار النبي الحلو، سمير فوزي. ويقدم الأمسية ويديرها الناقد دكتور يسري عبد الله .

ــ كرنفال “جوانا” للفنون

وفي السابعة مساء اليوم أيضا، تنطلق بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، فعاليات كرنفال “جوانا” للفنون، في دورته الثانية والتي تستمر لمدة يومين.

ويتضمن عروض: “غنوة وحدوتة” من تأليف هاجر البدري، وعرض الأطفال "لاكازا لا دي سرقة"، من تأليف محمد عبد القومي، والعرضي من إخراج محمد فاروق.

ــ افتتاح معرض “أصداء الأزمنة”

وفي السابعة مساء، تحتضن قاعة الباب سليم، بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، افتتاح المعرض الفردي الخاص، للفنان مجدي عبد العزيز والذي يقام تحت عنوان “أصداء الأزمنة”.

في سياق متصل، وفي السابعة والنصف مساء، يحتضن جاليري ضي بالزمالك، احتفالية بمناسبة ذكري ميلاد الفنان التشكيلي صلاح طاهر الــ 112، ويشارك في الاحتفالية كل من الفنانين والنقاد التشكيليين: عز الدين نجيب، رضا عبد السلام، هدي عبد الرحمن، مصطفي الفقي، وأيمن صلاح طاهر.