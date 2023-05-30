الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بجراچ كارفور المعادى

انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى بجراچ كارفور المعادى

أصيب 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي بجراچ مول كارفور التجاري بمنطقة زهراء المعادي.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة البساتين، بقيادة المقدم أحمد طارق، إخطارًا من الخدمة المعينة لتأمين مول المعادي سيتي سنتر يفيد بانقلاب سيارة ملاكي من الطابق العلوي الخاص بجراچ المول بسبب السرعة الزائدة. 

و بالانتقال و الفحص تبين وجود 4 أشخاص مصابين كانوا داخل السيارة و جارٍ نقلهم إلى المستشفى.

وكشفت التحريات أن الحادث بسبب تجاوز السرعة المحددة ولا توجد خسائر بشرية بسبب حدوث الواقعة عقب إغلاق المول وانصراف العاملين. 

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن العاصمة، أمر بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

٤ أشخاص احال 13 شخص ادث تصادم أشخاص اشرف الجندي الرعاية الطبية اللازمة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

تفاصيل مثيرة فى مقتل شاب على يد خطيب شقيقته بروض الفرج

فتاة من البحيرة تُوُصى بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها

الزفاف الملكى.. من سيحضر حفل زفاف ولى العهد الأردنى الأمير الحسين؟

خبراء: ملايين الأمريكيين سيفقدون وظائفهم حال رفض الكونجرس رفع سقف الديون

كيف يتعرف التاجر على الذهب الأصلى والمزيف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟