الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرق شابين بإحدى قرى الساحل الشمالي

غرق
غرق

لقي شخصان مصرعهما غرقًا بشاطئ إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي غرب الإسكندرية، حيث تم توجه قوات الإنقاذ النهري وغواصين الخير المتطوعين لمكان الغرق لسرعة انتشال جثامين الغرقى.

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين، إنه تلقى بلاغًا أمس، بغرق شابين وهما محمد أحمد، ومحمد جمال عوض الله عمرهما 22 عامًا، بإحدى قرى الساحل الشمالي، بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات المائية، مشيرًا إلى الدفع بعدد من فريق غواصين الخير للبحث عن جثامين الشابين.

وأضاف المالحي لـ"الدستور" أنه تم انتشال جثمان الشاب محمد أحمد، اليوم، وما زال البحث جاريا عن الآخر محمد جمال عوض الله، مؤكدًا استمرار تكثيف البحث من قوات الإنقاذ النهري، ودعم فريق غواصين الخير لانتشال الجثمان في أقرب وقت.

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