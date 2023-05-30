الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل اليوم الرابع من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية "PSA 2023"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد اليوم الرابع من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية “PSA 2023”، للرجال والنساء منافسات قوية وأداء مبهر من قبل اللاعبين. 


وضمن  كلا من: مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا، ومازن هشام المصنف التاسع عالميا، ومروان الشوربجي  المصنف السادس عالميا، وفارس الدسوقي المصنف الثالث عشر عالميا، وعمر مسعد المصنف الثاني والثلاثون من مصر التأهل للدور ربع نهائي للبطولة.


كما شارك كل من محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميا، وبول كول من نيوزيلندا المصنف الخامس عالميا، وجويل ماكين من المملكة المتحدة المصنف العاشر عالميا.

 
وشاركت كل من اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا، وروان العربي المصنفة الحادية عشرة، وسلمى هاني المصنفة الثانية عشر، وفريدة محمد المصنفة السابعة عشر عالميا، وندى عباس المصنفة الثامنة والثلاثون من مصر.

 
كما تأهلت كل من نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا من مصر، ونيل جيليس المصنفة الثامنة عالميا، وتين جيليس المصنفة الرابعة عشر عالميا من بلجيكا، وسلمى هاني المصنفة الثانية عشر من مصر للربع النهائي للبطولة.

بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية
بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية
البلاتيني اللاعب محمد الشوربجي اللاعبة نور الشربيني الشوربجي إنطلاق فعاليات بطولة الجونة الدولية للاسكواش

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