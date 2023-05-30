الثلاثاء 30 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات البحث عن "أبو خروف" تضبط 182 تاجر مخدرات بالإسكندرية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن لا وجود لمروج مخدرات بمنطقة العصافرة يدعى "أبو خروف" عقب شن حملات أمنية أسفرت عن ضبط 182 متهمًا.

وكانت نشرت إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تعليق إدعى خلاله شخص بتواجد أحد مروجى المواد المخدرة بمنطقة العصافرة بالإسكندرية يدعى «أبو خروف».

بالفحص تبين عدم وجود شخص بذات الاسم يقوم بالترويج للمواد المخدرة، وتبين قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بتوجيه العديد من الحملات الأمنية بدئرة قسم شرطة ثان المنتزة، ومنها المنطقة محل الشكوى .

وأسفرت جهودها خلال الفترة من 1/2/2023 إلى 24 /5/ 2023 عن ضبط 182 قضية اتجار في المواد المُخدرة، بإجمالى 182 متهمًا.

وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 35,526 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 915 جرام ، وكمية من مخدر الآيس وزنت 637 جرام، 230 قرص مخدر.

يشار إلى استمرار الحملات الأمنية بالمنطقة محل الشكوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالوقائع، والعرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية مروج مخدرات حملات أمنية أبو خروف موقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة ثان المنتزه

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