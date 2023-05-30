تامر أمين يعاتب أحمد سعد بسبب ملابسه: "متنساش إنك قدوة وبتتقلد"

انتقد الإعلامي تامر أمين، إطلالات النجوم الرجال، بملابس كاشفة عن أجسامهم، قائلًا: "سؤال لكل العاملين في مجال الفن يا سادة يا كرام ما علاقة النجومية والشهرة بالشيفتشي والقلع؟".

وأضاف “أمين”، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "لو فيه علاقة فهمونا، زمان كنا نعتب على بعض الفنانات أنها ترتدي فساتين كاشفة، ونقولهم النجومية في الفن وليس في الفستان".

وأردف: "كنا نعتقد إن القصة لها علاقة بالستات، لم أتخيل إن أوجه نفس السؤال للرجالة، ملا علاقة الشهرة والنجومية بالشيفشي؟ وأول واحد أوجه له الكلام هو أحمد سعد، كان هيحصل ايه لو كم الجاكيت كمل؟ ".

ووجه أمين رسالة لأحمد سعد، قائلًا: "ما تلبس زي بقية الناس، أنت بتتميز بصوتك، وفنك، مين قال لك إن ده موضة وإن المجتمع العربي بيحبه".

وأعرب أمين، عن صدمته، من ارتداء أحمد سعد، وعمرو سعد، وأحمد مجدي، وويجز، ومحمد رمضان، لهذه النوعية من الملابس، مردفا: "متأكد إنهم لا يقصدوا دعم اتجاه ما، متأكد إن رجالتنا ملهمش في السكة دي، وإنها موضة في موضة، اتبعوا الموضة ونسيوا تعاليم وتقاليد واعراف وقيم بلادهم، والحس الشعبي الذي يلفظ أي حاجة مش حلوة حتى لو كانت بمليار جنيه، ونسيوا إنهم نجوم وقدوة، والقدوة بتتقلد".