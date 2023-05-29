فى البروفة الأخيرة قبل نهائى الأبطال.. الأهلى يتغلب على سيراميكا بهدف الشحات

تغلب الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، اليوم الإثنين، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 62 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بينما وقع سيراميكا في المركز الـ 12 بـ 31 نقطة.

ويأتي الفوز على سيراميكا في البروفة الأخيرة للأهلي قبل ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي 4 يونيو المقبل.

الشوط الأول

سيطر الأهلي على مجريات الشوط بالكامل لكنه لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى محمد بسام حارس سيراميكا.

وكانت أولى خطورة الأحمر على مرمى بسام في الدقيقة 24 من انفراد لكهربا بعد تمريرة من حسين الشحات، بعد فاصل مهاري من الأخير لكن كهربا وضع الكرة فوق مرمى بسام.

وبالدقيقة 33 عاد كهربا وسدد من خارج منطقة الجزاء، جاءت سهلة في يد بسام، وعاد من جديد بانفراد في الدقيقة 43 وأضاعها من جديد في يد بسام بروعنة.

الشوط الثاني

كانت أولى الهجمات الخطيرة من سيراميكا بعدما انفرد صلاح محسن بمرمى مصطفى شوبير، ووضع الكرة من فوق الأخير لكن حارس الأهلي تألق ببراعة وتصدى لكرته.

وبالدقيقة 52 حاول عمرو السولية بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها تصطدم بدفاعات سيراميكا وتذهب في يد بسام بسهولة.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 57 عن طريق حسين الشحات الذي تسلم تمريرة من محمود متولي وراوغ دفاعات سيراميكا وسدد بنجاح في مرمى بسام.

وفي الدقيقة 94 من وقت بدل الضائع أضاع بيرسي تاو هدف محقق بغرابة، بعدما سدد كرة داخل منطقة الجزاء بانفراد تام وسددها فوق مرمى بسام.