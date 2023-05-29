المتحدث باسم العملية السياسية: نرحب بتمديد الهدنة في السودان

دعا المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان، خالد عمر، الاثنين، للتركيز على معالجة الوضع الإنساني المتدهور.

كما دعا المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان إلى الالتزام الصارم بنصوص وقف إطلاق النار، مرحباً باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد الهدنة.

في السياق، قالت الولايات المتحدة والسعودية في وقت متأخر من يوم الاثنين إن الهدنة الإنسانية التي انتهكتها الأطراف المتحاربة في السودان مرارًا قد تم تمديدها لمدة خمسة أيام.

وجاء في بيان مشترك:"نرحب باتفاق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعوه في 20 مايو 2023 لمدة 5 أيام".