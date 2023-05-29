إيهاب الطماوى لـ "صالون التنسيقية": الحوار الوطني نجح في بناء الثقة بين القوى السياسية

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني مر بالعديد من المراحل، ونتج عنه بناء جسور الثقة بين القوى السياسية والأطياف الموجودة في المجتمع، لافتا إلى أنه تم تشكيل مجلس الأمناء وتم الاتفاق على محاور رئيسية سياسية واجتماعية واقتصادية، وأن المحور السياسي ركز على 5 قضايا مهمة وهي “مباشرة الحقوق السياسية، ولجنة الأحزاب السياسية، وحقوق الإنسان، ولجنة النقابات والعمل الأهلي، ولجنة المحليات”.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مخرجات المحور السياسي بالحوار الوطني بعد أسبوعين من النقاشات لجلسات الحوار، بهدف عرض ومناقشة أبرز المقترحات والنقاشات.

وتابع: "انعقدت على مدار أسبوعين، 5 لجان بالمحور السياسي، لمناقشة الموضوعات الرئيسية التي حددها مجلس الأمناء والتي شملت ما يقرب من 180 ألف مقترح"، مشيرا إلى أن المتحاورين هم من يحددون نتائج ومخرجات الحوار.

أدار الحوار خلال الصالون، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، والنائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.