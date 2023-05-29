"القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت مديرية القوى العاملة بني سويف، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب، بإحدى شركات المنتجات الغذائية.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، مندوبين مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه رخصة مهنية (أولى، تانية).

وعلى من يرغب في الحصول على تلك الوظيفة، التوجه لمكتب تشغيل شرق النيل فوق مكتب البريد بجوار كلية الدراسات الإسلامية، لإعطائه خطاب التوجيه إلى الشركة، على أن تتم المقابلات بمقر الشركة من غدا الثلاثاء إلى الخميس القادم، من الساعة الثانية ظهراً، وذلك ببرج الأطباء، أرض الحرية، بني سويف، وللاستفسار من خلال الواتساب على رقم 01000945055.