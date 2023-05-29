الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت مديرية القوى العاملة بني سويف، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب، بإحدى شركات المنتجات الغذائية.

وتتضمن فرص العمل المتاحة، مندوبين مبيعات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه رخصة مهنية (أولى، تانية).

وعلى من يرغب في الحصول على تلك الوظيفة، التوجه لمكتب تشغيل شرق النيل فوق مكتب البريد بجوار كلية الدراسات الإسلامية، لإعطائه خطاب التوجيه إلى الشركة، على أن تتم المقابلات بمقر الشركة من غدا الثلاثاء إلى الخميس القادم، من الساعة الثانية ظهراً، وذلك ببرج الأطباء، أرض الحرية، بني سويف، وللاستفسار من خلال الواتساب على رقم 01000945055.

مديرية القوى العاملة بني سويف فرص عمل شركات المنتجات الغذائية مندوبين مبيعات وظيفة

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