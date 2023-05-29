الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يؤكد أهمية تقديم خدمات السياحة العلاجية بمستشفى شرم الشيخ للوافدين الأجانب

جانب من الجولة
جانب من الجولة

نيابًة عن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، رافق الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لزيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء.

وشملت الزيارة، تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى من العيادات الخارجية، والرعايات المركزة، والأقسام الداخلية للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، كما شملت تفقد قسم الغسيل الكلوي، والذي تم تطويره ومضاعفة سعته الاستيعابية، استعدادًا لافتتاحه خلال أيام.

وأشاد وزير الصحة والسكان، بالخدمات الطبية المقدمة داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، واستمرار أعمال التطوير وزيادة الخدمات المقدمة بها، مؤكدًا أهمية استمرار العمل على تقديم خدمات السياحة العلاجية للوافدين الأجانب إلى مصر بغرض العلاج داخل المستشفى.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، تميز وجودة الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، مشيرًا إلى تقديمها ما يقرب من نصف مليون خدمة طبية للمترددين على المستشفى حتى الآن، ولافتًا إلى أن أكثر من 104 ألف مواطن يتمتعون بخدمات التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء.

ولفت السبكي، إلى نجاح المستشفى في الحصول على العديد من الجوائز، وأهمها الحصول كأول مستشفى مصري على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، والاعتماد الدولي للجودة في الرعاية الصحية JCI، واعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR المعترف به من منظمة الإسكوا العالمية، والجائزة الماسية مناصفة مع مستشفى كليفلاند كلينيك أبو ظبي فئة المستشفيات الخضراء.

وأشار السبكي، إلى النجاح الذي حققته المستشفى في التأمين الطبي للحدث الأكبر عالميًا في 2022 مؤتمر المناخ COP27، فضلًا عن تقديمها الخدمات الطبية بأحدث التقنيات الطبية والمعايير العالمية للأجانب المقيمين والوافدين إلى جنوب سيناء من خلال مشروع الهيئة للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر).

وشارك الزيارة من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، والدكتور أحمد الملاح، نائب مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء، كما شارك الدكتور عبدالتواب عريضه، مدير مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء.

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IMG-20230529-WA0054
IMG-20230529-WA0055
IMG-20230529-WA0055
مستشفى شرم الشيخ الدولي جنوب سيناء وزير الصحة الخدمات الطبية السياحة العلاجية شرم الشيخ الدولي التأمين الصحي الشامل

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