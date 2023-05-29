التحفظ على طالبة دهست موظفًا بسيارتها فى الشيخ زايد

أصيب موظف بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة بعدما صدمته سيارة ملاكي تقودها طالبة، خلال عبوره الطريق بالشيخ زايد.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس وإصابة أحد الأشخاص بطريق “القاهرة- الإسكندرية”.

وتبين من الفحص اصطدام سيارة ملاكي تقودها طالبة ،19 عاما، في أثناء سيرها بالطريق اصطدمت بموظف بشركة مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي وفاقد الوعي.

تم التحفظ على الطالبة والسيارة، ونُقل المصاب إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.