الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحفظ على طالبة دهست موظفًا بسيارتها فى الشيخ زايد

حبس
حبس

أصيب موظف بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة بعدما صدمته سيارة ملاكي تقودها طالبة، خلال عبوره الطريق بالشيخ زايد.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث دهس وإصابة أحد الأشخاص بطريق “القاهرة- الإسكندرية”.

وتبين من الفحص اصطدام سيارة ملاكي تقودها طالبة ،19 عاما، في أثناء سيرها بالطريق اصطدمت بموظف بشركة مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي وفاقد الوعي.

تم التحفظ على الطالبة والسيارة، ونُقل المصاب إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

طالبة سيارة ملاكي غرفة عمليات النجدة صدم

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

دليل اتهام على "فلاشة".. مفاجأة جديدة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته

البرلمان الأوكراني يقر عقوبات على إيران بسبب دعمها العسكري لروسيا

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

"أبوالغيط" يؤكد دعم الجامعة العربية للعراق فى تحدياتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟