بعد جلسة الحساب في «الجبلاية».. إيقاف حكم إنبي وفيوتشر

قال مصدر داخل اتحاد الكرة، إن لجنة الحكام برئاسة فيتور بيريرا قررت إيقاف الحكم نادر قمر الدولة بعد احتسابه هدف غير شرعي لصالح نادي فيوتشر أمام نادي إنبي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بكأس مصر أمس.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الدستور» :« أدان فيريرا في اجتماعه اليوم قرار نادر الدولة، وقال له كان يجب عدم احتساب الهدف، لأن اصطدام الكرة بجسده غير من اتجاهها، وتسبب في الهدف».

وبحسب المصدر دافع نادر قمر الدولة عن نفسه بأن الكرة التي ارتطمت به لم تغير مسارها وبالتالي فإن لمسه للكرة لم يكن مؤثرًا، وهو ما دفعه لعدم تنفيذ قرار حكام «الفار» بعدما تم استدعائه خلال المباراة، وأبلغهم بذلك.

وخلال الجلسة انتصر «فيريرا» لرؤية حكام غرفة «الفار»، وأبلغ حكم الساحة بأنه كان مطلب بالاستجابة لهذا القرار، وأن عدم تنفيذه للقانون، كان سببًا في الصورة السيئة التي ظهرت بها المباراة.

وأكد المصدر أن رئيس لجنة الحكام كان غاضبًا للغاية مما فعله «قمر الدولة»، وفي نهاية اجتماع اليوم أبلغه بقرار إيقافه عن إدارة مباريات الدوري المصري.

واستمرت مباراة إنبي وفيوتشر في دور الـ 16 لكأس مصر قرابة ثلاث ساعات بسبب أزمة الهدف والتي كانت مثار جدل واسع، وانتهت بفوز إنبي بركلات الترجيح.