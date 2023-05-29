الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فى رسالة للمواطنين.. البابا تواضروس الثانى يكشف تطورات حالته الصحية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

طمأن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المواطنين على صحته، وذلك بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا بالخارج.

وقال البابا تواضروس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، إنه بخير، وإنه منذ 15 عامًا يوجد له ملف طبي بأحد مستشفيات النمسا، وكل عامين يجري فحوصات كاملة، واطمئن على صحته مؤخرًا.  

زيارته للفاتيكان

وعن زيارته للفاتيكان، قال إن العلاقة مع الكنيسة الكاثوليكية كانت متوقفة منذ  14 قرنا  ولم يكن هناك توافق، والبابا شنودة بادر بخطوة زيارة الفاتيكان، والبابا يوحنا بولس، زار مصر بعدها، مشيرًا إلى أنه زار الفاتيكان للمرة الثانية في 2013 والبابا فرانسيس زار مصر 2019.

الخارج ملف طبي مستشفيات النمسا البابا تواضروس الثاني صحته الفحوصات الطبية

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