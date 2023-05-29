الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طبيب بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة رمضان صبحي بعد الفوز على الاتحاد

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن شعور رمضان صبحي بآلام في العضلة الضامة، خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف على استاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من بطولة الدوري.

وقال المنيري إن رمضان صبحي شعر بآلام في الضامة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الاتحاد، مشددا على أن اللاعب سيجري فحوصات طبية وأشعة خلال ٤٨ ساعة لتحديد مدى الإصابة التي يعاني منها ومدة العلاج.

وعبر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز والانتصار السادس تواليا للفريق في بطولة الدوري والاستمرار في المركز الثاني بجدول الترتيب، مشيرا إلى أن اللقاء كان صعبا للغاية والفريق استحق الفوز في النهاية والثلاث نقاط.

وحقق بيراميدز الفوز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف على استاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من بطولة الدوري.

مصطفى المنيري بيراميدز بنادي بيراميدز رمضان صبحى أمام الاتحاد السكندري

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