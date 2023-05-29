ترك باب المنزل مفتوحًا.. منشور "فيسبوك" يكشف واقعة سرقة لمنزل بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ملابسات شكوى مواطن تعرض منزله للسرقة في كفرالزيات.

رصدت أجهزة الأمن منشورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنا شكوى أحد المواطنين مدعومًا بصور ومقاطع فيديو تضرر خلالها من تعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالي وبعض المتعلقات من داخل منزله.



وتبين من الفحص، أنه بتاريخ 4 مايو، تبلغ لمركز شرطة كفرالزيات بالغربية من الشاكي باكتشافه سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي وهاتفان محمول و4 بطاقات بنكية خاصة به وأسرته، من داخل منزله عقب تركه باب المسكن مفتوحًا.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، تبين أن المذكور مقيد الحرية على ذمة التحقيقات فى قضية مخدرات.



وبتقنين الإجراءات وبتاريخ 7 مايو، تم استخراج المذكور من محبسه لاستجوابه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية والتخلص من البطاقات البنكية بإلقائها بأحد الشوارع، وبيع الهاتفين لمالك محل لبيع الهواتف المحمولة.

تم ضبط الهاتفين لدى الأخير، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.