الرياض وواشنطن ترحبان بتمديد الهدنة فى السودان لمدة 5 أيام

رحبت الولايات المتحدة والسعودية، الإثنين، بتمديد الهدنة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لمدة 5 أيام.

واستمر القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أم درمان والخرطوم بحري في نهاية هذا الأسبوع واليوم، اليوم الأخير من الهدنة التي كانت معلنة في جدة بمبادرة أمريكية سعودية.

من المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة أسبوع هذا المساء، لكنه لم يؤد إلى توقف واسع النطاق في الأعمال العدائية، حيث استمرت الاشتباكات في تدمير العاصمة، وإن كان ذلك في بعض لحظات الهدوء.

أفاد سكان سماع اشتباكات عنيفة في العاصمة السودانية صباح اليوم.

وأمس، أفاد أشخاص يعيشون في الجزء الجنوبي الغربي من أم درمان أنهم سمعوا يوم أمس طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية السودانية ومدافع مضادة للطائرات.

وقالت مصادر أخرى لراديو دبنقا عن قصف من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالقرب من جسر حلفايا في الجزء الشمالي الغربي من الخرطوم بحري.

يتساءل السكان عما يعنيه وقف إطلاق النار في الواقع. منذ مساء أمس كان هناك قصف بكل أنواع الأسلحة بين الجيش والدعم السريع. نحن في حالة خوف شديد. أين الهدنة؟ " قال أحد سكان أم درمان لرويترز اليوم.

وقال ساكن آخر لصحيفة الجارديان من أم درمان: "هل هناك وقف لإطلاق النار؟ لا يوجد شيء، كان هذا مجرد حديث ... سيكثفون القتال حتى ينتصر أحد الأطراف ولن يهتموا بسلامة الناس ، حفظنا الله ".

وبحسب ما ورد أغلقت قيادة قوات الدعم السريع جسر شمبات الذي يربط أم درمان بالجزء الجنوبي من الخرطوم بحري بأربع حاويات، أمس، على الرغم من أن الجسر يعمل كخط إمداد رئيسي حيث يسيطرون على جانبي الجسر.

بحسب موقع السوداني الإخباري، فإن الخطوة تهدف إلى منع جنود الدعم السريع من الهروب من الحرب وقال محلل آخر إن قوات الدعم السريع تستعد لقتال عنيف في الأسبوع المقبل.

وشهدت الخرطوم السبت أيضا معارك رغم اتفاق وقف إطلاق النار وتمكن الجيش من إغلاق جسر الفطار بين الخرطوم وأم درمان واتهمت قوات الدعم السريع الجيش بقصف منشأة سك العملات في الخرطوم بعد احتلالها من قبل قوات الدعم السريع يوم الثلاثاء.