الصين تعتزم إنزال رواد فضاء على سطح القمر قبل 2030

كشف مسئولون صينيون، الإثنين، عن أن برنامج الفضاء الصيني المزدهر يخطط لوضع رواد فضاء على القمر قبل 2030، وتوسيع محطة الفضاء التي تدور حولها البلاد، ويأتي الإعلان على خلفية التنافس مع الولايات المتحدة للوصول إلى معالم جديدة في الفضاء الخارجي، ما يعكس تنافسهما على التأثير على الأحداث العالمية.

واستحضر ذلك ذكريات سباق الفضاء بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق في الستينيات والسبعينيات، على الرغم من الاعتقاد بأن الإنفاق الأمريكي وسلاسل التوريد والقدرات الأمريكية يمنحها ميزة كبيرة على الصين، على الأقل في الوقت الحاضر.

تهدف الولايات المتحدة إلى إعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر بحلول نهاية 2025 كجزء من الالتزام المتجدد بالبعثات المأهولة، بمساعدة لاعبين من القطاع الخاص مثل SpaceX وBlue Origin.

وأكد نائب مدير وكالة الفضاء الصينية الهدفين المزدوجين في مؤتمر صحفي لكنه لم يذكر تواريخ محددة.

كما قدمت الوكالة ثلاثة رواد فضاء سيتوجهون إلى محطة الفضاء في البلاد في عملية إطلاق مقررة صباح الثلاثاء، سيحلون محل الطاقم الذي كان في المحطة المدارية لمدة ستة أشهر.

وقال نائب مدير وكالة الفضاء الصينية المأهولة، لين شيتشيانغ، للصحفيين في إفادة نادرة من البرنامج العسكري، إن الصين تستعد أولًا لـ"إقامة قصيرة على سطح القمر واستكشاف مشترك آلي بشري".

وأوضح: "لدينا محطة فضاء بشرية كاملة قريبة من الأرض ونظام نقل بشري ذهابًا وإيابًا"، تكمله عملية اختيار وتدريب ودعم رواد فضاء جدد. وقال لين إن جدول مهمتين مأهولتين في السنة "كافٍ لتنفيذ أهدافنا".

وقيل إن محطة الفضاء تيانجونج قد اكتملت في نوفمبر عندما أضيف القسم الثالث.

وقال لين إنه سيتم إطلاق وحدة رابعة "في الوقت المناسب لتعزيز الدعم للتجارب العلمية وتزويد الطاقم بظروف عمل ومعيشة محسنة".

وسوف يتداخل الثلاثي الذي يتم إطلاقه على متن مركبة شنتشو 16 لفترة وجيزة مع رواد الفضاء الثلاثة الذين عاشوا في المحطة خلال الأشهر الستة الماضية لإجراء التجارب وتجميع المعدات داخل وخارج السيارة.