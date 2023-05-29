الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل رئيس تيار الحكمة العراقي

البابا تواضروس
البابا تواضروس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة مساء، اليوم الإثنين، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، والوفد المرافق له.

وتحدث قداسة البابا أثناء اللقاء عن أهمية المحبة واحتياج البشر لها، مشيرًا إلى أن العالم اليوم جائع للمحبة، فالله قد خلق الإنسان ووضع في قلبه المحبة ولكن النزاعات الحادثة في العالم تضعف المحبة.

ومن جهته أشار عمار الحكيم إلى وجود عدد كبير من الأقباط في العراق، مشيدًا بالعلاقة الطيبة التي تربطهم بهم. وعلق قداسة البابا أنه لا يوجد أعظم من العلاقات الطيبة بين البشر.

وأثنى قداسته على الدور الهام الذي قام ويقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية في سبيل إنشاء منظومة لبناء الدولة المصرية واستقرارها الذي يدعم استقرار المنطقة بالكامل.

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