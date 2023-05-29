الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 11 متهمًا بحوزتهم كمية من المخدرات فى دمياط

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من تعليق مدعوم بمقطع فيديو، وتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام عدة أشخاص بالإتجار بالمواد المخدرة أسفل محل سكنها فى دمياط.

وبالفحص أمكن تحديد الشاكية (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط)، وبسؤالها قررت بتضررها من قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بذات الدائرة)، بالاتجار بالمواد المخدرة بجوار محل سكنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورين، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما تم استهداف المنطقة محل الشكوى بعدة حملات أمنية، أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن الآتى: تم ضبط عدد (7) قضايا إتجار فى المواد المُخدرة، بإجمالى (11) متهما، وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – طبنجة – 4 فرد محلى)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية أحد الحسابات الشخصية فيس بوك فيديو تضرر إحدى السيدات

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