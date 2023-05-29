والد طفلة متهم بتعذيبها فى الزاوية الحمراء: «سرقت فلوسى وكنت بأدبها»

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، اليوم، حبس أب أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بتعذيب طفلته والتسبب في إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وإعداد تقرير حول إصابة الطفلة.

-اعتراف المتهم

واعترف الوالد المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أن ابنته سرقت مبلغا ماليا فتعدى عليها بالضرب لتأديبها وعدم تكرارها الأمر.

-تفاصيل البلاغ

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضمن تعرض طفلة للتعذيب من قبل والدها بالقاهرة.

بالفحص ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد الطفلة، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية بالقاهرة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم تم إسعافها بأحد المستشفيات.

-أقوال الطفلة

وبسؤالها قررت بمداومة والدها التعدي عليها بالضرب بالأيدي، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها، وباستدعاء والدها ومواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة بقصد تأديبها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.