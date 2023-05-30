اعرف اتجاه القبلة في مصر بهذه الطريقة

يهتم الكثير من المسلمين في مصر بمعرفة كيف يكون اتجاه البوصلة لأداء فريضة الصلاة في أي مكان يتواجدون فيه غير الجامع، ولتسهل البوصلة عليهم معرفة المكان وكيفية الصلاة عن طريق استخدام البوصلة دون مواجهة أي صعوبات، لذا يبحث الكثير عبر السوشيال ميديا ومن خلال موقع البحث الأكثر شهرة جوجل عن طريقة استخدام البوصلة داخل مصر لمعرفة اتجاه القبلة.

تحديد اتجاه القبلة في مصر

ويرصد "الدستور" كيف تعرف اتجاه القبلة بالبوصلة في مصر، في سياق السطور التالية.

هناك الكثير من الطرق التي يستطيع الإنسان من خلالها معرفة اتجاه القبلة من خلال البوصلة في مصر، وهي كالتالي:-

- الطريقة الأولى، تطبيقات الموبايل والتي تتيح معرفة اتجاه القبلة في أي مكان وفي أي وقت خلال اليوم.

- الطريقة الثانية، البوصلة، وفي مصر نكون على درجة 136، يتم ضبطها لتظهر اتجاه القبلة جنوب شرق.

وعن الطريقة الثالثة لتحري القبلة، إذا كان الشخص يرغب في تحري اتجاه القبلة خلال النهار، فيجب أن يعرف اتجاه شروق الشمس وهو يكون «الشرق» ويتجه قليلا إلى الجنوب، لأن مكة بالنسبة للقاهرة في جنوب شرق، حيث يقول الدكتور علي جمعة نصَا «لتحديد اتجاه القبلة نستقبل بوشنا في الشمس ونتجه يمين بدرجة 45 عشان نكون جنوب شرق».

تحري اتجاه القبلة ليلا

الطريقة الرابعة لتحديد اتجاه القبلة خلال الليل هي من خلال 3 نجوم في السماء يطلق عليها «عصا موسي» وهي تشير إلي اتجاه القبلة.

أما إذا كان في شدة الخوف كإنسان هارب من عدو، أو هارب من سبع، أو هارب من سيل يغرقه، فهنا يصلي آيا كانت وجهته، وذلك لقوله تعالى: «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ» البقرة/239 .