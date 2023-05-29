يونيو.. بولندا تحظر عبور الشاحنات الروسية والبيلاروسية إلى أراضيها

أعلنت وكالة تاس الروسية، الاثنين، أن بولندا ستحظر عبور الشاحنات الروسية والبيلاروسية إلى أراضيها اعتبارًا من مطلع يونيو المقبل.

وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، الإثنين إنه سيوقع مشروع قانون لإنشاء لجنة قوية تهدف ظاهريًا إلى التحقيق في النفوذ الروسي في بولندا، وفق وكالة رويترز.

ووافق البرلمان الجمعة على القانون الذي اقترحه حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم في الوقت الذي تتجه فيه البلاد نحو انتخابات برلمانية في الخريف.

ويقول خبراء إنه ينتهك الدستور البولندي والمعارضة دعت دودا لرفضه.

وقال دودا إنه يوافق على مشروع القانون لأن المناقشات حول تأثير روسيا على السياسة التي تجري في الولايات المتحدة وفي بعض الدول الأوروبية، وقال إنه ينبغي تشكيل لجنة للتحقيق في تأثير روسيا على المؤسسات الأوروبية وفي الدول الفردية على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقال إن بولندا ستدفع من أجل ذلك في الدورة المقبلة للمجلس الأوروبي.

وأضاف أن الشفافية في الحياة العامة أمر بالغ الأهمية وشدد على أن بولندا لديها خبرة جيدة في اللجان العامة التي تحقق في المسائل الاجتماعية والسياسية الرئيسية، وتابع في خطابه: "الشفافية في توضيح الأمور العامة والسياسية مهمة بالنسبة لي""يجب على الجمهور تكوين رأيه الخاص حول كيفية رعاية ممثليه لمصالحه، ويدخل مشروع القانون حيز التنفيذ في غضون أسبوع من نشره.

وفي رده على مخاوف النقاد، أصر على أن مشروع القانون لا يمنح المفوضية سلطة إقصاء أي شخص من الحياة العامة أو السياسية. قال دودا، وهو يخضع جزئياً للمنتقدين الذين يقولون إن القانون غير دستوري إنه سيرسله أيضًا، إلى المحكمة الدستورية لمراجعة مشروع القانون للتأكد من توافقه مع القانون الأعلى.

وقال السفير الأمريكي مارك بريجنسكي إن واشنطن "تدرك جيدًا المخاوف التي أعرب عنها الكثيرون فيما يتعلق بهذا القانون. ونحن نقدر تمامًا ونفهم سبب إحالة الرئيس دودا لمشروع القانون هذا إلى المحكمة الدستورية للتأكد مما إذا كانت هذه المخاوف تجعل القانون غير دستوري".