الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«علاقات مشبوهة وسهرات مع أجنبيات».. ماذا قال طبيب الإجهاض بشبرا أمام النيابة؟

طبيب الإجهاض
طبيب الإجهاض

تستكمل نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، اليوم، تحقيقاتها الموسعة مع طبيب أمراض نساء شهير بمنطقة شبرا متورط بعمل عمليات الإجهاض للفتيات مقابل علاقات مشبوهة.

  • اعترافات طبيب النساء

واعترف الطبيب بمساومة النساء والفتيات على إجراء عمليات الإجهاض لهن مقابل ممارسة الرذيلة معهن ومواقعتهن في عيادته الطبيبة بمنطقة شبرا، موضحًا أن عيادته توجد في منطقة روض الفرج، وتعمل معه ممرضة تبين أنها من حرضت النساء للإبلاغ عنه.

  • عمليات إجهاض وولادة


وتابع أن عيادته شهيرة يتردد عليها السيدات لإجراء عمليات الإجهاض إلى جانب الولادة ومتابعة الحمل، وبسبب سوء أخلاقه وعدم سيطرته على شهوته بدأ يغوي الفتيات الراغبات في إجراء عمليات إجهاض على ممارسة العلاقة المحرمة، وبالفعل تحت ضغط رغبتهم من التخلص من الحمل كانوا يخضعن لرغبته.

  • علاقات محرمة مع الأجانب

وقال إنه ذاع صيته في طب النساء وبدأت تتردد عليه العديد من الفتيات، كما أنه أقام علاقات غير شرعية مع سيدات أجانب؛ نظير الأموال الأجنبية  ولكن عندما تحولت شهوته إلى الممرضة ورفضت قرر الانتقام منها والإبلاغ عنها واتهامها بالسرقة، ولكنها استشهدت ضده أمام المباحث والنيابة وأحضرت عدد من الفتيات اللاتي أجبرهن على الرذيلة وشهدوا ضده.

  • أقوال الممرضة أمام النيابة

واستمعت النيابة لأقوال الممرضة التي أكدت أنها تعمل مع الطبيب المتهم منذ 3 سنوات وتجهز له مواعيده، وجدول عملياته ولكنه بدأ يراوغها ويحاول مواقعتها ولكنها كانت ترفضه وتتهرب منه، وتخشى ترك العمل، حتى اتهمها فاستغلت معلوماتها ضده وأبلغت عنه خاصة أنه كان أجبر سيدة على التوقيع على إيصالات أمانة.

نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية طبيب أمراض طبيب أمراض نساء علاقات مشبوهة عمليات الإجهاض منطقة شبرا

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة

النيابة العامة تُصدر قرارًا بتمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش (تفاصيل)

حصار أزمة الدواجن.. الحكومة تنجح فى حل أزمة الدواجن بعد توفير الخامات والأعلاف

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟