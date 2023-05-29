"واجبات الوظيفة العامة" في منتدى نقل الخبرة بقصور الثقافة

عقدت، الاثنين، المحاضرة الأخيرة من المحور الخامس المعني بالثقافة القانونية ضمن فعاليات منتدى نقل الخبرة لحملة الماجستير والدكتوراه، بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

أوضح أحمد عبد الله، محام بفرع ثقافة أسوان بإقليم جنوب الصعيد الثقافي أن الوظيفة العامة حقوق وواجبات، فالكل يتمتع بحقوقه وملزم بواجبات؛ لا بد أن يلتزم بها حددتها الأنظمة واللوائح والقَرارات، سواء النظام العام للخدمة المدنية ولوائحه، أو الأنظمة الوظيفية الخاصة.

وأشار عبد الله خلال المحاضرة التي تقدمها الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام عبر تقنية البث المباشر، إلى مجموعة من الحقوق والواجبات لموظفي الجهاز باعتبارهم أحد أهم وسائل قيام واستمرار المرفق العام، ولابد للموظف خلال مساره الوظيفي أن تكون له حقوق يقابلها واجبات، هذه الواجبات هي السبب المباشر في استمرار نشاط الادارة، في حين تعتبر الحقوق أسبابا مشجعة لبقائه في منصبه وقيامه بالأعمال المسندة اليه، وأوضح المحاضر أن هذه تنقسم هذه الحقوق غالبا الى حقوق مالية و أخرى وظيفية أو مهنية، في حين تنقسم الواجبات إلى إيجابية و أخرى سلبية.

وأكد المحاضر أن من أهم هذه الواجبات قيام الموظف بأداء أعمال وظيفته بالدقَّة والأمانة، وأن الواجبات الإيجابية وهي التي تتطلَب من الموظَّف القيام بعمل كمباشرة مهام الوظيفية، والسلبية وهي بعكس ذلك؛ حيث تفرض على الموظف الامتناع عن عمل كعدم ممارسة المهن الحرة، مضيفا أن من الواجبات الوظيفية ما يظهر أثناء أداء العمل؛ مثل: احترام الموظف لرؤسائه وتنفيذ أوامرهم، ومنها ما يظهر خارجه؛ كالترفع عما من شأنه الإخلال بشرف الوظيفة وكرامتها.