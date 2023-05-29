تفاصيل تحقيقات النيابة في مقتل شاب على يد 8 بالمعادي

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الإثنين، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وحجز سبعة آخرين على ذمة التحريات؛ لتورطهم في قتل شاب في منطقة المعادي .

-مناظرة جثة المجني عليه

جاء في مناظرة النيابة أن المجني عليه في العقد الثاني من العمر، مصاب بجرح طعني نافذ، أدى إلى نزيف وتهتكات بالبطن والرئة ووقف أجهزة الجسم عن العمل بسبب نزيف دموي غزير أدى لهبوط في الدورة الدموية والوفاة.

-تحقيقات النيابة

وتبين من التحقيقات حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ووالده و8 أشخاص - لاثنين منهم معلومات جنائية، بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب، تعدى خلالها أحد المتهمين على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثًا إصابته التى أودت بحياته.



-أقوال والد المجني عليه

واستمعت النيابة لأقوال والد المتوفي، فقال إنه بسبب خلافات الجيرة تشاجر مع أحد الجيران، ولكن في المشاجرة تدخل آخرين كانوا عنده لنصرته لا يعلمهم، أحدهما طعن نجله بسلاح أبيض، فسقط عى الأرض متوفيًا.

-تفاصيل البلاغ

تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها، طالب - مقيم بدائرة القسم، متوفى إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، والسلاح المُستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.