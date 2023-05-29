الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق مبنى جهاز 15 مايو

حريق مبني جهاز مدينة
حريق مبني جهاز مدينة ١٥ مايو

أمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق مبني جهاز مدينة ١٥ مايو لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها. 

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق الهائل الذي شب في مبنى جهاز مدينة 15 مايو.

وكشفت التحريات، عن أن الحريق التهم الأدوار العليا من جوازات وإدارة المستقبل التعليمية وجزء كبير من مبنى جهاز 15 مايو، ومبني السجل المدني.

البداية بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو، مكون من 7 طوابق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى المجاورات.

وحرر محضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة التي باشرت التحقيق. 

انتداب المعمل الجنائي حريق مبني جهاز مدينة ١٥ مايو تحريات

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