قوى الحرية والتغيير تدعو طرفي الصراع بالسودان لتجديد الهدنة

دعت قوى الحرية والتغيير في السودان، الاثنين، طرفي الصراع في السودان لتجديد الهدنة والالتزام بها، بحسب سكاي نيوز عربية.

وقال رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للرئيس السيسي إن مصر تلعب دورًا مركزيًا في استضافة اللاجئين من السودان.

أضاف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال اجتماع مع الرئيس السيسي، اليوم، أن مصر تلعب دورًا مركزيًا على المستوى الإقليمي والدولي في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من مختلف الجنسيات الذين فروا من الصراع السوداني.

وأشار فيليبو غراندي خلال لقائه مع الرئيس السيسي مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، إلى تقديم الدعم الدولي لمصر كأكبر دولة مضيفة للاجئين السودانيين أن غراندي في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام.

كما أعرب غراندي عن تقديره لجهود مصر المكثفة لحل الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار في السودان، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون في دعم النازحين المستضافين في مصر.