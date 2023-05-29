الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قوى الحرية والتغيير تدعو طرفي الصراع بالسودان لتجديد الهدنة

السودان
السودان

دعت قوى الحرية والتغيير في السودان، الاثنين، طرفي الصراع في السودان لتجديد الهدنة والالتزام بها، بحسب سكاي نيوز عربية.

وقال رئيس المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للرئيس السيسي إن مصر تلعب دورًا مركزيًا في استضافة اللاجئين من السودان. 

أضاف المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، خلال اجتماع مع الرئيس  السيسي، اليوم، أن مصر تلعب دورًا مركزيًا على المستوى الإقليمي والدولي في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من مختلف الجنسيات الذين فروا من الصراع السوداني.

وأشار فيليبو غراندي خلال  لقائه مع الرئيس السيسي مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم، إلى تقديم الدعم الدولي لمصر كأكبر دولة مضيفة للاجئين السودانيين أن غراندي في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام.

كما  أعرب غراندي عن تقديره لجهود مصر المكثفة لحل الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار في السودان، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون في دعم النازحين المستضافين في مصر.

قوى الحرية والتعبير السودان الهدنة الالتزام السراع

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

خطأ طبي وتهديدات بالانتقام.. جراحة قيصرية حولت حياة "لمياء" لجحيم (مستندات)

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة

النيابة العامة تُصدر قرارًا بتمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش (تفاصيل)

تينوبو رئيسًا لنيجيريا: تحديات غير مسبوقة وسط حالة من الشك والأمل

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟