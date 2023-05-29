الرئيس السيسى يوجه بعلاج شابة تعانى من تيبس فى الفكين

استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستغاثة الإعلامية عزة مصطفى لعلاج حالة “هدير” ابنة محافظة الغربية والتي تعاني من تيبس في الفكين وتعيش على المحاليل؛ لأنها غير قادرة على إدخال أي طعام أو أدوية إلى فمها.

وقالت هدير، في تقرير عرضه برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد":"أنا بأتكلم بأحرك لساني، لكن سناني مقفولة مبتفتحش، مقدرش أدخل حتى قرص برشام"، مضيفة: "مش عارفة أقعد أكل وسط عيالي، بآخد محاليل".

وتعاني هدير، 28 عامًا، من تيبس في الفكين وفمها مغلق منذ عام و5 أشهر وتحتاج إلى تدخل جراحي دقيق وعاجل.