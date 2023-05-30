مشكلات صحية مرتبطة بأسلوب الحياة وكيفية تجنبها

تتعرض صحة الإنسان للعديد من التحديات والمخاطر بسبب تغيرات أسلوب الحياة التي تحدث نتيجة للتطور التكنولوجي والاجتماعي والاقتصادي.

يؤدي أسلوب الحياة غير الصحي، إلى زيادة انتشار الأمراض المزمنة والمعدية والنفسية والوراثية، والتي تؤثر سلباً على جودة الحياة والإنتاجية. وقدم خبراء في تقرير نشره موقع " ndtv" أبرز المشكلات الصحية المرتبطة بأسلوب الحياة الحديث، وكيف يمكن الوقاية والعلاج منها باتباع أسلوب حياة صحي.

أبرز المشكلات الصحية المرتبطة بأسلوب الحياة

أسلوب الحياة الحديث يتضمن عدة عوامل تؤثر سلباً على الصحة، مثل سوء التغذية والإجهاد والتدخين والإفراط في استخدام التكنولوجيا وعدم ممارسة الرياضة والنوم غير الكافي.

وأوضح الخبراء، أن هذه العوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة وخطيرة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري وبعض أنواع السرطان والاكتئاب والقلق.

وللوقاية والعلاج من هذه المشكلات، يجب اتباع أسلوب حياة صحي يشمل تناول نظام غذائي متوازن ومتنوع يحتوي على جميع المغذيات اللازمة للجسم، الامتناع عن التدخين وتناول الكحول بشكل مفرط، ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين لياقة الجسم والعقل، الحصول على قسط كاف من النوم لإعادة شحن الطاقة والحفاظ على التوازن الهرموني.

بالإضافة إلى التخفيف من التوتر والضغوط بالقيام بأنشطة مريحة وممتعة، والحد من استخدام التكنولوجيا بشكل زائد عن الحاجة والابتعاد عن المصادر المضللة أو المؤذية للصحة.

ما هي أفضل المشروبات الصحية لتعزيز المناعية؟

المشروبات الصحية هي تلك التي تحتوي على مواد غذائية ومضادات أكسدة ومضادات للالتهابات ومضادات للميكروبات تساعد على تقوية جهاز المناعة وحماية الجسم من الأمراض.

ومن أمثلة المشروبات الصحية لتعزيز المناعة، عصير التفاح والجزر والبرتقال، البرتقال والجريب فروت، عصير البنجر، المانجا، خليط الكيوي والفراولة والنعناع، عصير البطيخ، عصير الطماطم، الزنجبيل والكمثرى، الليمون والزنجبيل، خليط السبانخ والخس.

كما أن هذه المشروبات تزود الجسم بفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب6 وفيتامين إه وفيتامين ك، ومعادن مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والزنك والمغنسيوم، وأحماض أمينية مثل الليزين والأرجنين، وألياف غذائية.

وتساهم هذه المشروبات، في زيادة عدد خلايا الدم البيضاء التي تقضي على مسببات الأمراض، وتحفز إفراز المواد المضادة للأكسدة التي تحارب الجذور الحرة التي تؤدي إلى التهابات وأضرار في الخلايا، وتحسن عملية الهضم وإزالة السموم من الجسم.