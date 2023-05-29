فستان بتصميم إيطالي.. كل ماتريد معرفته عن حفل زفاف ولي عهد الأردن

بعد أقل من 3 أشهر من سير الأميرة إيمان في الممر، يحتفل أفراد العائلة المالكة الأردنية بزواج عائلي آخر وهو زواج ابن الملكة رانيا والملك عبد الله الثاني ولي العهد الأمير حسين من رجوى آل سيف هذا الأسبوع.

وقالت الملكة رانيا في حفل أقامته من أجل زوجة ابنها المستقبلية قبل الزفاف: "لن أنسى أبدًا مدى سعادتي أنا وجلالة الملك عندما أخبرنا الحسين أنه يريد الزواج من رجوى.. إنها الجواب المثالي لجميع صلواتي من أجله".

وقبل أن يعقد حفل القران، إليك كل شيء يجب معرفته عن حفل زفاف حسين ورجوى الملكي:

• يقام حفل الزفاف يوم الخميس 1 يونيو في عمان الأردن داخل قصر زهران.

هل سيكون هناك حفل زفاف في ايطاليا؟

خلافا للتقارير لن يكون هناك حفل يقام في سردينيا الإيطالية بعد زفاف الزوجين، وقال مصدر في الديوان الملكي الهاشمي إن جميع الاحتفالات المتعلقة بزفاف ولي العهد الحسين والسيدة رجوى ستقام في الأردن، فقط، ولا نية لإقامة أي احتفال خاص بهذه المناسبة خارج المملكة.

◘ مَن هم أفراد العائلة المالكة الذين سيحضرون حفل الزفاف؟

من بين الضيوف المؤكدين الأميرة إليزابيث من بلجيكا ووالدها الملك فيليب والملكة ماكسيما والملك الهولندي ويليم ألكسندر وابنتهما الكبرى الأميرة كاتارينا أماليا وولي العهد فريدريك والأميرة ماري من الدنمارك وولي العهد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال السويد، وولي العهد النرويجي هاكون، أكدت ملكة ماليزيا لـ Royal Watcher أنها والملك سيحضران أيضًا.

◘ ما هو الزي الرسمي لعرس ولي العهد ورجوى آل سيف؟

كشفت ملكة ماليزيا قواعد اللباس لـThe Royal Watcher التي غردت في 15 مايو بأنها أشبه بربطة عنق سوداء وفستان طويل، لكن لا توجد تيجان.

ماذا تلبس رجوى آل سيف يوم زفافها؟

بينما ارتدت العروس مجموعة هنيدة الصيرفي في حفل الحناء الذي أقامته في 22 مايو سيتعين على مراقبي العائلة المالكة الانتظار لمعرفة المصممة التي لجأت إليها رجوى في يوم زفافها وفقًا لـCouture and Royals شوهدت الملكة رانيا ورجوى في ميلانو مع والدة العروس عزة السديري في ديسمبر 2022 لذلك ربما يكون مصمم إيطالي وراء فستان زفاف العروس.