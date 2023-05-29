مع ارتفاع درجات الحرارة.. طبيب يٌقدم نصائح لمرضى الضغط

يتعرض عدد كبير من كِبار السن في هذه الآونة لحالة من ارتفاع ضغط الدم، نتيجة تعرضهم للحرارة الشديدة في هذه الأيام بسبب التقلبات الجوية، لذا تواصل "الدستور" مع الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب.

وقال الدكتور جمال شعبان، إنه من الضروري الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية حتي وإن حدث هذا داخل المنزل بشكل يومي، للحفاظ على الصحة من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وتحسن من مستوي الدم، بالإضافة إلى أنها تعمل على تقوية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

وتابع: "على مريض الضغط أن يلتزم بالجرعة الآمنة من حصوله على ملح الطعام، والمتابعة الجيدة والمستمرة مع الطبيب المعالج، ومن المهم جدًا أن يتجنب مريض الضغط أكل وتناول المعلبات والـ fast food".

وحذر المدخنين من الاستمرار في التدخين، لأنه يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب الإقلاع عنه والابتعاد عن المدخنين، والشخص الذي يتناول الكحوليات باستمرار أو حتى على فترات، والابتعاد بقدر الإمكان عن الحصول على مسكنات إلا بعد استشارة الطبيب لأن هذه العوامل تسبب خطورة على مرضى الضغط.

واختتم تصريحه قائلا: "يجب على مريض الضغط الابتعاد بقدر الإمكان عن الأماكن التي تكون فيها آشعة للشمس مباشرة حتى لا يتسبب هذا في ارتفاع درجة حرارة الجسد ويؤدى إلى ارتفاغ ضغط الدم، والإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية".