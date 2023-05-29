"صيدلية تضم 80 صنف دواء مجاني"... قوافل طبية جديدة في الإسماعيلية

قطار القوافل الطبية المجانية التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة يواصل جولاته في جميع المحافظات، والذي وصل اليوم إلى مدرسة أم مشاق الإعدادية بقرية الشروق بمركز ومدينة القصاصين، ويستمر لمدة يومين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في إطار الاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية ورعاية المواطنين بالكشف والعلاج مجاناً بالاشتراك مع وزارة الصحة والإسكان.

وقال أحمد محمود أهالي مركز القصاصين من المستفيدين من القوافل الطبية: "هذه ليست المرة الأولى التي يستفاد بها أهالي قرية الشروق بالإسماعيلية بتلك القوافل المجانية حيث شملت عيادات الأطفال، والباطنة، والمسالك البولية، والنساء وتنظيم الأسرة، والجراحة، والجلدية وعيادة للأسنان، وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم عدد كبير من الأدوية بالإضافة إلى التثقيف الصحي الذي يساعد الأهالي في الحفاظ علي صحتهم".

وأضافت إنجي عادل: "أن هذه القوافل فكرتها ممتازة لأهالي القري الأكثر احتياجًا حتي أنها تقدم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية وتوفير صيدلية تضم عدد من أنواع العلاج المختلفة بالمجان، فضلا عن توفير فريق للتثقيف الصحي والتوعية، كما تقوم المبادرة الرئاسية تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية.

وجاءت القوافل الطبية الشاملة بمحافظة الإسماعيلية، والتى تستهدف المناطق النائية والأقل خدمات بمحافظة الإسماعيلية تحت رعاية مبادرة "حياة كريمة "، من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

وشملت القوافل 9 تخصصات طبية في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة لعيادة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "الضغط، السكر" بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تضم 80 صنف دواء مجانى.