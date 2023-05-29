بدء المؤتمر الصحفى للمطربة شذى حسون احتفالا بألبومها الجديد (صور)

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى للمطربة شذى حسون، والمقام بأحد الفنادق الكبرى المطلة على كورنيش النيل.

وتحتفل شذى حسون بألبومها الغنائي الجديد وانطلاق أولى أغنياته بعنوان “حلم عمري” على طريقة الفيديو كليب وهي أغنية باللهجة المصرية وتم تصويرها في لبنان تحت قيادة المخرج فادي حداد.

وقدمت المؤتمر الصحفي الإعلامية بوسي شلبي وسط حضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

يُذكر أن الفنانة شذى حسون قد طرحت ديو أغنية “مون أمور” الذي جمع بينها وبين حسن وفوديل، وقد أصدرت فيديو كليب للأغنية للمخرج زياد خوري، وهو أول ديو غنائي عربي يصدر في 2023.

وأغنية مون أمور باللهجة المغربية، من ألحان فوديل، وكلمات سمير المجاري وتوزيع رشيد محمد علي، وهي أول أغنية من ألبومها الجديد، كما أعلنت أنها تستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان “على ما أظن” وسيتم تصوير الأغنية فيديو كليب.

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