مراسلة "إكسترا نيوز": الاحتفالات بفوز أردوغان استمرت حتى "مطلع فجر"

قالت ندى رضا، مراسلة إكسترا نيوز من تركيا، إن أنصار الرئيس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، احتفلوا بفوزه بالانتخابات الرئاسية وجابت الاحتفالات شوارع تركيا حتى فجر اليوم.

أضافت خلال مداخلة "سكايب"، لبرنامج "إكسترا اليوم"، الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أردوغان تلقى تهنئة من الرئيس السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك رئيس البرازيل وغيرهم من رؤساء دول العالم.

وأكدت أن انتخابات الرئاسة التركية وصفت بأنها الأصعب في تاريخ تركيا، ليقول أردوغان في كلمته أمس، أمام حشد من الأتراك وصل عددهم إلى 350 ألف مواطن إن الإصرار جعل بلاده تعيش عصر الديمقراطية.

وعود أردوغان لشعبه تدور حول التحديات

وأوضحت أن الوعود التي منحها أردوغان لشعبه تدور كلها حول التحديات التي تعاني منها تركيا من ارتفاع نسب البطالة والأزمة الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم، واعدًا برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتوفير فرص عمل للشباب، وإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال، خاصة أنهم كانوا أعلى نسبة تصويت بجولة الإعادة.