توريد 96 ألف طن قمح لصوامع الإسكندرية

أعلنت مديرية الزراعة الإسكندرية، عن توريد 96816 طن قمح حتى اليوم بصوامع وبناكر المحافظة، مشيرة إلى أن الكميات الموردة تتضمن 94102 طن من الاراضى التى تم حصادها، بالإضافة إلي 2714 موردة من إدارة التقاوي.

وأضافت مديرية الزراعة في بيان لها، أن نسبة حصاد القمح بلغت 98.5%، وذلك من المساحة المنزرعة بالإسكندرية والتي تبلغ 21ألف و933فدان، بالإضافة إلى 28ألف فدان بمنطقة بنجر السكر تحت إشراف النوبارية، متابعة أنه تم توريد 12107طن قمح من خارج المحافظة إلى صوامع وشون الإسكندرية

وأشارت إلى أن إجمالي النسبة المئوية للتوريد بلغت 113%حيث يتم حساب النسبة المستهدفة ب1.5 طن لكل فدان منزرع.

و زراعة الإسكندرية أن تم ضبط68.397 طن قمح مهرب وتحرير 35محضر وتسليم الكميات المضبوطة للجان تسليم القمح.

جدير بالذكر أن مديرية التموين بالإسكندرية، أعدت لموسم استقبال الاقماح المحلية هذا العام، 3 صوامع و 4 بناكر بسعة إجمالية 208180 طن.

وتضم الصوامع (صومعة برج العرب وسعتها التخزينية 90 ألف طن- صومعة الكينج مريوط وسعتها التخزينية 60 ألف طن - صومعة السلام والتي تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن).

أما البناكر فتتضمن (بنكر السلام 1 والذي تبلغ سعته التخزينية 45 ألف طن- وبنكر السلام 2 وتبلغ سعته 45 ألف طن- بنكر شمال القاهرة وسعته 15 ألف و700 طن- وبنكر جنوب القاهرة والذي تبلغ سعته 12 ألف و500 طن).

ويتم استلام القمح من خلال 6 لجان مشكلة، للتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، وتتكون كل لجنة من (عضوا من مديرية التموين، وعضوا من مديرية الزراعة، وعضوا من هيئة السلامة الغذائية، وعضوا من الجهة المسوقة، وعضوا من جمعية القبانية، وعضوا من البورصة السلعية).