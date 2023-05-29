الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 96 ألف طن قمح لصوامع الإسكندرية

القمح
القمح

أعلنت مديرية الزراعة الإسكندرية، عن توريد 96816 طن قمح حتى اليوم بصوامع وبناكر المحافظة، مشيرة إلى أن الكميات الموردة تتضمن 94102 طن من الاراضى التى تم حصادها، بالإضافة إلي 2714 موردة من إدارة التقاوي.

وأضافت مديرية الزراعة في بيان لها، أن نسبة حصاد القمح بلغت 98.5%، وذلك من المساحة المنزرعة بالإسكندرية والتي تبلغ 21ألف و933فدان، بالإضافة إلى 28ألف فدان بمنطقة بنجر السكر تحت إشراف النوبارية، متابعة أنه تم توريد 12107طن قمح من خارج المحافظة إلى صوامع وشون الإسكندرية

وأشارت إلى أن إجمالي النسبة المئوية للتوريد بلغت 113%حيث يتم حساب النسبة المستهدفة ب1.5 طن لكل فدان منزرع.

و زراعة الإسكندرية أن تم ضبط68.397 طن قمح مهرب وتحرير 35محضر وتسليم الكميات  المضبوطة للجان تسليم القمح.

جدير بالذكر أن  مديرية التموين بالإسكندرية، أعدت لموسم استقبال الاقماح المحلية هذا العام، 3 صوامع و 4 بناكر بسعة إجمالية 208180 طن.

وتضم الصوامع (صومعة برج العرب وسعتها التخزينية 90 ألف طن- صومعة الكينج مريوط وسعتها التخزينية 60 ألف طن - صومعة السلام والتي تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن).

أما البناكر فتتضمن (بنكر السلام 1 والذي تبلغ سعته التخزينية 45 ألف طن- وبنكر السلام 2 وتبلغ سعته  45 ألف طن- بنكر شمال القاهرة وسعته 15 ألف و700 طن- وبنكر جنوب القاهرة والذي تبلغ سعته 12 ألف و500 طن).

ويتم استلام القمح من خلال 6 لجان مشكلة، للتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، وتتكون كل لجنة من (عضوا من مديرية التموين، وعضوا من مديرية الزراعة، وعضوا من هيئة السلامة الغذائية، وعضوا من الجهة المسوقة، وعضوا من جمعية القبانية، وعضوا من البورصة السلعية). 

مديرية الزراعة الإسكندرية توريد 96816 طن حصاد القمح توريد القمح الإسكندرية

الأكثر قراءة

توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

النيابة العامة تُصدر قرارًا بتمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش (تفاصيل)

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني جميع المحافظات

"تعليم الغربية" تعلن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

عبر الدستور.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني برقم الجلوس لجميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟