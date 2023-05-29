الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السعودية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" لخدمة ضيوف الرحمن

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه ضمن رؤية المملكة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تواصل وزارة الداخلية السعودية، وعلى رأسها الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية، للعام الخامس تنفيذ مبادرة "طريق مكة" لخدمة ضيوف الرحمن من بلادهم حتى تسكينهم في مكة المكرمة والمدينة المُنورة تحت شعار (بسلام _ آمنين).

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وأوضح حنفي أن محطات رحلة ضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة تبدأ بأخذ الخصائص الحيوية لضيوف الرحمن المستفيدين من المبادرة في بلادهم، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والمتطلبات الوقائية لهم والحصول على تأشيرة الحج، ثم إصدار بطاقة صعود الطائرة وفرز وترميز الأمتعة من خلال تسجيلها باسم صاحبها في محطة الإقلاع، وإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة في الصالات المخصصة للمبادرة من فريق عمل الجوازات السعودية قبل الإقلاع من بلادهم، وصعود الطائرة للتوجه إلى محطات الوصول في جدة والمدينة.

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ويأتي بعد ذلك وصول ضيوف الرحمن إلى الصالات المخصصة للمبادرة بالمملكة، ونقلهم إلى مقار سكنهم مباشرة، وأخيرًا تسلم أمتعتهم في مقار سكنهم مباشرة دون الحاجة إلى انتظارهم في محطات الوصول.

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الاتحاد العام للمصريين بالسعودية خادم الحرمين الشريفين وزارة الداخلية السعودية طريق مكة ضيوف الرحمن

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