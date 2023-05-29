"خنقه حتى الموت".. أول صورة لضحية خطيب شقيقته بروض الفرج

حصل «الدستور» على صور المجني عليه «محمد» ، الذي قتل على يد خطيب شقيقته خنقًا بعد نشوب مشاجرة بينهما في منطقة روض الفرج.

تفاصيل الواقعة

البداية بتلقي قسم شرطة روض الفرج بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوجود جثة داخل أحد العقارات بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ، وعثر على جثة شاب يدعى «محمد» وحول رقبته آثار شنق.

وبعمل التحريات وبسؤال شهود العيان، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وخطيب شقيقته بسبب دفاع الضحية عن شقيقته، على إثرها قام المتهم بخنق المجني عليه وشنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.