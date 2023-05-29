الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"خنقه حتى الموت".. أول صورة لضحية خطيب شقيقته بروض الفرج

المجني عليه
المجني عليه

حصل «الدستور» على صور المجني عليه «محمد» ، الذي قتل على يد خطيب شقيقته خنقًا بعد نشوب مشاجرة بينهما في منطقة روض الفرج.

تفاصيل الواقعة 

البداية بتلقي قسم شرطة روض الفرج بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوجود جثة داخل أحد العقارات بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ، وعثر على جثة شاب يدعى «محمد» وحول رقبته آثار شنق.

وبعمل التحريات وبسؤال شهود العيان، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وخطيب شقيقته بسبب دفاع الضحية عن شقيقته، على إثرها قام المتهم بخنق المجني عليه وشنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

روض الفرج خطيب شقيقته خنق ا مشاجرة المجني عليه صور

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لفحص مبنى جهاز 15 مايو

بالسلالم الهيدروليكية.. إنقاذ موظفين محاصرين فى حريق جهاز 15 مايو

موعد إعلان قائمة أوائل الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية 2023 ورابط النتيجة

المنطقة الأزهرية بالشرقية: انتظام أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق