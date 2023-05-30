موسم السرطان.. أبرز الأحداث الفلكية في شهر يونيو

هناك الكثير من الأحداث الفلكية التي تحدث في شهر يونيو، لذلك يعد ترتيب المهام والأولويات وقائمة المهام الخاصة بك مع تأثيرات الطاقة الكونية مهمة للغاية.

فيما يلي التواريخ الرئيسية في شهر يونيو، بما في ذلك الهلال والقمر الجديد وعبور الكواكب وبداية موسم السرطان بالإضافة إلى ما تعنيه بالنسبة لك.

يونيو - اكتمال القمر في القوس

قم بتنمية وتطوير شبكتك وتوقعاتك وتجاربك وفهمك للآراء والأفكار والثقافات والجنسيات والنظريات والفلسفات الأخرى والتعرض لها.



5 يونيو - كوكب الزهرة في برج الأسد

يستمر هذا العبور حتى 8 أكتوبر، دع طفلك الداخلي يخرج، اسمح لنفسك بالمرح والتعبير والإبداع، أدخل اللعب والمرح في علاقاتك مع الآخرين.

ابحث عن الألعاب والألغاز والعروض والقصص والخيال والأماكن الخيالية، اذهب وشاهد الأعمال الدرامية والمسرحيات والأفلام و الموسيقي والأحداث وكيف يعبر الآخرون عن أنفسهم.

11 يونيو - عطارد في برج الجوزاء

يستمر هذا العبور حتى 26 يونيو، هذا هو موسم عرض الأفكار واقتراحها وإقناعها وصياغة أفكارك بالكلمات وبيعها، سوف تجد البراعة والوضوح للتعبير عن نفسك بشكل مثالي.

لذا ركز على الأشياء التي تحتاجها حقًا للتواصل والتأثير على الآخرين.

18 يونيو - القمر الجديد في برج الجوزاء

يمكنك تفعيل الأفكار والمشاريع والأدوار التي تكون إبداعية وملهمة ولديها القدرة على الانتشار وتكون حافزًا للتغيير مع الآخرين وإنشاء شبكات أو اتصالات.

كن مصدر إلهام لأنه عندما تكتسب الزخم مع الآخرين يمكنك حقًا تحريك الجبال.

18 يونيو - زحل إلى الوراء في برج الحوت

يستمر هذا العبور حتى 4 نوفمبر، إذا استطعت فحاول عدم اتخاذ أي خطوات أو قرارات مدى الحياة أو طويلة المدى أو مهمة خلال هذه المرحلة، هناك فرصة للقيام بمزيد من التفكير واختبار الضغط والبحث.

21 يونيو - يبدأ موسم السرطان

السرطان يحكمه القمر عنصر الماء علامة مرتبطة بالعاطفة والحدس والحب والعلاقات والمزاجية والإبداع.