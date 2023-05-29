الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. وزيرة الثقافة تترأس اجتماع "الأعلى للثقافة" للتصويت على جوائز الدولة

د. نيفين الكيلاني
د. نيفين الكيلاني

تترأس د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، غدًا، اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ69 للتصويت، والإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة "النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية"، وذلك فى الثانية عشرة ظهرًا بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، بحضور د.هشام عزمي، أمين عام المجلس وأعضاء المجلس ممن يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة.

وترشح لجائزة النيل فرع الآداب المترجم الراحل د.محمد عناني، والشاعر محمد إبراهيم أبوسنة، وترشح لها في فرع الفنون الفنان يحيى الفخرانى، والفنان التشكيلى عبدالسلام عيد. وفي فرع العلوم الاجتماعية ترشح الدكتور على الدين هلال، والدكتور محمد صابر عرب.

وترشح لجائزة النيل للمبدعين العرب الفنان العراقي ضياء عزاوى ومن المملكة العربية السعودية الدكتور عبدالله الغذامى.

وجاءت ترشيحات جائزة الدولة التقديرية في الآداب لكل من الراحل الدكتور عبدالرحيم الكردى، الروائية هالة البدرى، الدكتور صابر عبدالدايم، الدكتور أحمد يوسف، الشاعر حسين القباحى، الدكتور أحمد تيمور، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة.

ولجائزة الدولة التقديرية في الفنون ترشح الدكتور أشرف زكى، والدكتورة دليلة الكردانى، والدكتور مجدى البيلى، والدكتور نهى برادة، والموسيقار هانى شنودة، والدكتورة هناء ضاحى، على أن يفوز ثلاثة من المرشحين بالجائزة.

وللجائزة التقديرية فرع العلوم الاجتماعية ترشح الدكتور إسماعيل جمعة، والدكتور السيد فليفل، والدكتور الغريب زاهر، والدكتور حسام لطفى، الدكتور حسن السعدى، الدكتور صلاح سالم، الدكتور عادل عبدالله، المستشار عبدالمجيد محمود، على أن يفوز 4 من المرشحين بالجائزة.

وترشح لجائزة الدولة للتفوق فرع الآداب الروائى حسن عبدالموجود، والناقد فتحى عبدالسميع، الروائى محمد إبراهيم طه، الراحل الدكتور مصطفى سليم، على أن ينال الجائزة اثنان من المرشحين.

ولجائزة الدولة للتفوق في الفنون ترشح المخرج أحمد إسماعيل، والدكتورة رانيا يحيى السيناريست عمرو سمير عاطف، الفنان فتحى عفيفى، على أن ينال الجائزة اثنان من المرشحين.

أما جائزة الدولة للتفوق فرع العلوم الاجتماعية فترشح لها الدكتور أحمد رجب، الدكتور السيد سليمان، د.حسن سلامة، الدكتور خلف الميرى، د.محمد المنسى، الدكتورة هناء الجوهرى، على أن يفوز 3 من المرشحين.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة الـ 69 جوائز الدولة الدكتور هشام عزمي جائزة النيل فرع الآداب

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