الأربعاء.. انطلاق أولى ليالى العرض المسرحى "غيبوبة" بساحة الهناجر

ينطلق الأربعاء المقبل، العرض المسرحي "غيبوبة" على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، والذى تقدمه فرقة قصر ثقافة عين حلوان المسرحية ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة، ويستمر حتى الرابع من يونيو 2023.

العرض عن مسرحية "فندق العالمين" للكاتب الفرنسي إيريك إيمانويل شميت، ومن بطولة كل من: ياسر أبوالعينين، وسمية الإمام، وآية خميس، وضياء الصادق، ومريم جبريل، وحسام العمدة، ومحمود البيطار، وعلي الصباحى، وميرنا موسى.

وتدور أحداثه حول مكان يتجمع فيه مجموعة من البشر يربطهم أنهم كلهم يقعون تحت تأثير الغيبوية، ويتقرر مصيرهم بواسطة مصعد فمن يموت يأخذه المصعد إلى أعلى ومن يكتب له العودة إلى الحياة ينزل به المصعد إلى الأرض.

العرض دراماتورج ياسر أبوالعينين، ديكور وملابس ناردين عماد، الأشعار إهداء أحمد زيدان، تأليف موسيقى وألحان زياد هجرس، توزيع مصطفى حافظ، تنفيذ موسيقى محمد رمضان، غناء صدفه، استعراضات محمد بحيرى، تصميم إضاءة أحمد أمين، مكياج رامى جمال، هيئة الإخراج على الصباحى، حسن يونس، قطب محمد، مخرج منفذ هالة محمد، وإخراج حسام التوني.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، ويقدمه فرع ثقافة القاهرة ضمن عروض المسرح بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي.

في سياق آخر؛ يحيي الموسيقار عمر خيرت، مساء اليوم الإثنين، حفلًا موسيقيًا وسط جمهوره بدار الأوبرا المصرية الذي يترأسه الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن يقام الحفل على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وكانت دار الأوبرا قررت إضافة هذا الحفل للموسيقار عمر خيرت بعد نجاح حفليه الأخيرين اللذين أقيما يومي 10 و11 مايو برفقة أوركسترا أوبرا القاهرة وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.

ويقدم عمر خيرت خلال الحفل، باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، منها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة"، وغيرها من المقطوعات الشهيرة.