الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطني.. 800 متحدث ناقشوا 14 قضية خلال 24 جلسة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أعلنت إدارة الحوار الوطني عن إحصائيات الجلسات النقاشية الماضية، التي بدأت في 14 مايو الجاري، تنفيذًا لدعوة الرئيس خلال حقل إفطار الأسرة المصرية. 

وشملت الإحصائيات مناقشات أول أسبوعين للحوار الوطني نستعرضها في السطور التالية:

حضر الجلسات التي بلغت نحو 24 جلسة ما يقرب من 2060  فردا، ناقشوا 14 قضية في محاور مختلفة ما بين سياسية واقتصادية ومجتمعية.

تحدث خلال الجلسات 800 متحدثا في مختلف القضايا بحضور 200 من ممثلي الصحافة والإعلام للتغطية الإعلامية و8 سفراء وممثلي السفارات والقنصليات المختلفة في مصر.

وفي سياق متصل، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه السبت، عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتُعقد الجلسة يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023، حيث تبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

إدارة الحوار الوطني التعليم والبحث العلمي إفطار الأسرة المصرية المجلس الوطني القاهرة للمؤتمرات امناء الحوار الوطني

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