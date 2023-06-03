السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

حرقة القلب أو آلام المعدة علامة على نوبة قلبية.. اعرف التفاصيل

امراض القلب
امراض القلب

تأتي النوبات القلبية بالكثير من الأعراض التي تصيب الشخص وتدل على أنه لديه نوبة قلبية من بين هذه الأعراض آلام بالمعدة، والشعور بالتعب الشديد وإخفاق النبض، وهو الأمر الذي يسبب حالة من الذعر للمريض خاصة من لم يدرك خطر إصابته بالنوبة القلبية ويتوقع أنه مجرد تعب بسيط، أو حموضة يتناول على إثرها علاج لها.

مضاد الحموضة الذي يحصل عليه المريض حينها يجعل المريض يشعر براحة مؤقتة، إلا أن هذا خطر ويعرض صحته للخطر، لذا يرصد “الدستور” خلال السطور التالية علامات وأعراض للنوبة القلبية يجب على الناس عدم تجاهلها.

وبحسب ما نشره موقع المتخصص في مجال الطب  “هندوستان تايمز”، أنه من المهم أن تعرف أنه في حالة النوبة القلبية، يمكن أن يكون ألم الصدر مثل الضغط  أو الضغط في الصدر لأكثر من بضع دقائق وقد يأتي ويختفي، قد ينتشر الألم في حالة النوبة القلبية إلى الكتفين أو الظهر أو الرقبة أو الأسنان أو الفك بصرف النظر عن هذه المشكلات، قد يعاني المرء أيضًا من ضيق في التنفس ونوبات هلع ودوار وهي أعراض كلاسيكية للنوبة القلبية.

وبحسب الدراسة قالت: "البالغون الذين يعانون من آلام في الصدر يمثلون عددًا كبيرًا من زيارات قسم الطوارئ (ED) ويتواجد المرضى مع مجموعة من العلامات والأعراض التي تعكس العديد من المسببات المحتملة أمراض القلب والشريان الأورطي والرئتين والمريء ، والمعدة  والمنصف وغشاء الجنب وأحشاء البطن كلها تسبب عدم ارتياح في الصدر.

 

عادة ما يوصف ألم الغازات في الصدر بأنه انزعاج حاد أو خفيف قد يكون مصحوبًا بالتجشؤ أو الغازات، ويوجد الألم عادةً في الجزء العلوي من البطن أو أعلى الصدر، وقد يمتد إلى الجزء العلوي من البطن. الظهر أو الكتف. ألم القلب، من ناحية أخرى يوصف عادة بأنه ضغط أو إحساس بالضغط قد ينتشر إلى الفك أو الرقبة أو الذراع من المهم ملاحظة أن ألم القلب يمكن الشعور به في الجزء العلوي من البطن أو الجزء العلوي في الصدر ، لذلك من الضروري التمييز بين الاثنين من خلال مراعاة الأعراض الأخرى وعوامل الخطر.

 

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