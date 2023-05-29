إعصار ماوار يزعج الفلبين: إجلاء السكان وغلق المدارس والمؤسسات الحكومية

بدأ المسؤولون الفلبينيون في عملية إجلاء الآلاف من القرويين وأغلقوا المدارس والمكاتب وفرضوا حظرا على الإبحار، الاثنين، مع اقتراب إعصار ماوار من المقاطعات الشمالية في البلاد بعد أسبوع من ضرب أراضي غوام الأمريكية.

تحذيرات حكومية من الفيضانات والانهيارات الأرضية

بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، فإن الإعصار يحزم رياحًا مستدامة بحد أقصى 155 كيلومترًا (96 ميلًا في الساعة) وعواصف تصل إلى 190 كيلومترًا في الساعة (118 ميلًا في الساعة) ولكن من المتوقع أن يجنب المنطقة الجبلية الشمالية ضربة مباشرة، حيث تظهر التوقعات الحالية أن الإعصار يتجه نحو الشمال الشرقي بحلول منتصف الأسبوع نحو تايوان أو جنوب اليابان.

وحذرت السلطات من موجات المد والفيضانات والانهيارات الأرضية الخطيرة أثناء مرورها في كاجايان ومقاطعة باتانيس الواقعة في أقصى الشمال من الثلاثاء إلى الأربعاء، حيث اجتاحت الرياح العاتية قرى كاجايان الشرقية اليوم الاثنين ما تسبب في انهيار مستودع قديم وغير مأهول في رصيف ودفع المزيد من القرويين للانتقال إلى مراكز الإجلاء.

قال مساعد وزيرة الخارجية رافي أليخاندرو من مكتب الدفاع المدني إن قرابة 5 آلاف شخص لجأوا إلى كاجايان وباتانيس ومحافظات أخرى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع العدد بالنظر إلى عمليات الإجلاء الاحترازية الجارية في المناطق المعرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية.

أوضحت الشبكة، أنه تم تعليق الفصول الدراسية والأعمال المكتبية، باستثناء تلك التي تشارك في التأهب للكوارث، حيث تم إلغاء الرحلات الجوية من وإلى المحافظات ومنع سفن الصيد والركاب من الإبحار، وفي مقاطعة واحدة على الأقل، فرض المسؤولون حظرًا على المشروبات الكحولية.

قال أليخاندرو: "الطقس لا يمكن التنبؤ به في الوقت الحاضر ويمكن أن يتغير في أي وقت، لذا يجب أن نبقى دائمًا على جانب الأمان، نحن نتحدث هنا عن التهديدات المحتملة على الأرواح."

أشارت الشبكة الأمريكية أن الإعصار ماوار اجتاح جزيرة غوام الأمريكية الصغيرة خلال الأسبوع الماضي، وهو أقوى إعصار يضرب أراضي الولايات المتحدة في المحيط الهادي منذ أكثر من عقدين، مما أدى إلى تقليب السيارات وتدمير الأسطح وتدمير الطاقة.