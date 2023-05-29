ضبط سيارة تحمل 12 طنًا من القمح بهدف الاحتكار فى المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات متابعة توريد القمح للشون والصوامع الحكومية، وضبط القمح الذي لم يتم توريده بهدف الاحتكار.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبوزيد، بالمتابعة المستمرة مع إدارة المواقف والجهات المختصة.

وتنفيذا لتكليفات محافظ المنيا قاد تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، حملة تحت إشراف طه داوود نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، وإدارة التموين ومباحث التموين بمركز أبوقرقاص، على أماكن تجميع الأقماح للموردين والمزارعين، وتمكن من ضبط سيارة تحمل ١٢ طن قمح، ووجّه بتوريد الكميات المضبوطة إلى صوامع وشون مركز أبوقرقاص.