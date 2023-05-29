الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحماية المدنية تجرى عملية التبريد لحريق بجهاز 15 مايو

الحماية المدنية
الحماية المدنية

تجري الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة عمليات التبريد لمبنى جهاز مدينة 15 مايو جنوب القاهرة، الذي نشبت النيران بداخله لمنع تجدد النيران مرة أخرى.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل مبنى جهاز مدينة 15 مايو مكون من 7 طوابق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ10 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المبنى بالكامل، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات.

عمليات التبريد مبنى جهاز مدينة 15 مايو جنوب القاهرة الحماية المدنية

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