الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«حياة كريمة» تتبنّى موهبة الشاب جورج نحات تمثال المرأة الإفريقية

الشاب جورج
الشاب جورج

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" رعاية وتبني موهبة الشاب جورج ألبرت من محافظة المنيا، نحات تمثال المرأة الإفريقية، ضمن خطة المؤسسة لاحتضان المواهب الفنية المختلفة في كل محافظات الجمهورية، وتأكيدًا منها  على تقديم كل أشكال الدعم للمواهب الفنية من أجل تطوير موهبتهم وصقل خبراتهم.

وأكدت المؤسسة مساعدة "جون" على استكمال تعليمه لتطوير مهاراته وموهبته، ودعمها لكل مشروعاته الفنية المستقبلية. 

يأتي ذلك إيمانًا من المؤسسة بدورها المجتمعي والتنموي ورعايتها للمواهب الفنية في كل محافظات مصر، وسعيًا منها لتعزيز الاستفادة من هذه المواهب بما يسهم في تنمية المجتمع.

وتعد مؤسسة حياة كريمة مؤسسة شابة ورائدة في العمل التنموي، تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم وتسعى لتوفير كل سبل الدعم اللازم لهم ولمواهبهم.

مصر حياة كريمه دعم الموهوبين المنيا نحات شباب مصر

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2023 (صور)

رابط بوابة أسوان التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثانى

أبرزها إلغاء البوفيه المجانى.. خطة "النقل" لترشيد النفقات والحفاظ على الميزانية

قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيًا بالمدارس العسكرية

غدًا.. البنك المركزى يربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة 75 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مدرسة فى رام الله

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق