«حياة كريمة» تتبنّى موهبة الشاب جورج نحات تمثال المرأة الإفريقية

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" رعاية وتبني موهبة الشاب جورج ألبرت من محافظة المنيا، نحات تمثال المرأة الإفريقية، ضمن خطة المؤسسة لاحتضان المواهب الفنية المختلفة في كل محافظات الجمهورية، وتأكيدًا منها على تقديم كل أشكال الدعم للمواهب الفنية من أجل تطوير موهبتهم وصقل خبراتهم.

وأكدت المؤسسة مساعدة "جون" على استكمال تعليمه لتطوير مهاراته وموهبته، ودعمها لكل مشروعاته الفنية المستقبلية.

يأتي ذلك إيمانًا من المؤسسة بدورها المجتمعي والتنموي ورعايتها للمواهب الفنية في كل محافظات مصر، وسعيًا منها لتعزيز الاستفادة من هذه المواهب بما يسهم في تنمية المجتمع.

وتعد مؤسسة حياة كريمة مؤسسة شابة ورائدة في العمل التنموي، تؤمن بقدرات الشباب وإمكاناتهم وتسعى لتوفير كل سبل الدعم اللازم لهم ولمواهبهم.